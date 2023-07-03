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Çorum'un Sungurlu ilçesinde yıldırım düşmesiyle buğday tarlasında yangın çıktı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yıldırım düşmesiyle buğday tarlasında yangın çıktı

Güncel Haberler

Çorum'un Sungurlu ilçesindeki bir akaryakıt istasyonuna yaklaşık 200 metre mesafedeki buğday ekili araziye yıldırım düştü. Şiddetli gök gürültüsünün ardından düşen yıldırımla birlikte yaklaşık 8 dönümlük buğday ekili arazide yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle buğday tarlasında hasar oluştu.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yıldırım isabet eden buğday ekili arazide çıkan yangın hasara neden oldu.

Çorum'un Sungurlu ilçesindeki bir akaryakıt istasyonuna yaklaşık 200 metre mesafedeki buğday ekili araziye yıldırım düştü.

Şiddetli gök gürültüsünün ardından düşen yıldırımla birlikte yaklaşık 8 dönümlük buğday ekili arazide yangın çıktı.

Tesiste çalışan bir kepçe operatörü, yangına kepçe ile müdahale etti.

İhbar üzerine bölgeye Sungurlu Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle buğday tarlasında hasar oluştu.

Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel

Sungurlu Çorum Güncel Haberler

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