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Çorum'un Sungurlu ilçesinde yangın çıkan tandırlık kullanılamaz hale geldi

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Eşme köyünde Hidayet Kenesarı'ya ait evin tandırlık bölümünden henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ev sahibinin ihbarı üzerine köye sevk edilen Sungurlu Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Eve sıçramadan söndürülen yangında tandırlık kullanılamaz hale geldi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yangın çıkan tandırlık kullanılamaz hale geldi.

Eşme köyünde Hidayet Kenesarı'ya ait evin tandırlık bölümünden henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Ev sahibinin ihbarı üzerine köye sevk edilen Sungurlu Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Eve sıçramadan söndürülen yangında tandırlık kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel

Sungurlu İtfaiye Çorum Güncel Haberler

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