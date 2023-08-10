Çorum'un Sungurlu ilçesinde yangın: Bir evin tandırlık bölümü kullanılamaz hale geldi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkan yangında bir evin tandırlık bölümü kullanılmaz hale geldi.

Olay, ilçeye bağlı Eşme köyünde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, Hidayet Kenesarı isimli vatandaşa ait evin tandırlık bölümünde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden ev sahibi durumu itfaiyeye bildiri. İhbar üzerine olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar neticesinde yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, tandırlık kullanılamaz hale geldi. - ÇORUM