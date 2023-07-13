Çorum'un Sungurlu ilçesinde uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla denetim yapıldı

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki metruk alanlarda arama yaptı. İlçede uyuşturucu ticaretini engellemek amacıyla yürütülen uygulamada ekipler, çeşitli noktalarda oluşturulan denetim noktalarında durdurdukları araçlarda da arama gerçekleştirdi. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.