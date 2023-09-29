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Çorum'un Sungurlu ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde polis ve jandarma ekipleri tarafından ortaklaşa yürütülen operasyonda 4 kişi uyuşturucu ticareti suçlamasıyla gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.