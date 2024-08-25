Çorum'un Sungurlu ilçesinde trafik kazası: 4 yaralı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Enver Ö. yönetimindeki otomobil, Sungurlu-Kırıkkale kara yolu Çiftlik kavşağında refüje devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Sevim Gülçin Ö, Feryal Ö. ve Hilal Ö. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Enver Ö. yönetimindeki 55 BOM 85 plakalı otomobil, Sungurlu- Kırıkkale kara yolu Çiftlik kavşağında refüje devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Sevim Gülçin Ö, Feryal Ö. ve Hilal Ö. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.