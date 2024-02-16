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Çorum'un Sungurlu ilçesinde su kanalına düşen otomobilde 2 kişi yaralandı

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M.M. idaresindeki 06 CIS 133 plakalı otomobil, Çorum-Ankara kara yolu Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde yol kenarındaki boş su kanalına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve araçtaki H.M. Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince kanaldan yola çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde su kanalına düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

M.M. idaresindeki 06 CIS 133 plakalı otomobil, Çorum- Ankara kara yolu Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde yol kenarındaki boş su kanalına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve araçtaki H.M. Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince kanaldan yola çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Devlet Hastanesi Sungurlu Jandarma İtfaiye Ankara Çorum İtfaiye Trafik Kazaları Otomobil Güncel Haberler

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