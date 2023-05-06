Çorum'un Sungurlu ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu.
İlçede öğle saatlerinde başlayan yağış, şiddetini artırdı. Yağmurun ardından etkili olan dolu nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.
Şiddetli yağışın ardından ilçe merkezinden geçen Diğ Çayı'nın debisi arttı.
Çayın debisinin artması, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel