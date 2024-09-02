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Çorum'un Sungurlu ilçesinde sağanak ve dolu nedeniyle evler su bastı

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle bazı evleri su bastı, bazı yollar ulaşıma kapandı. Sağanak ve dolu nedeniyle köylerde hasar oluştu ve ulaşımda aksama yaşandı. İlçeye bağlı ekipler ve AFAD bölgeye sevk edildi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle bazı evleri su bastı, bazı yollar ulaşıma kapandı.

İlçeye bağlı Arifegazili, Hacıosman ve Sarıcalar köyü çevrelerinde sağanak ve dolu etkili oldu.

Kuvvetli yağış nedeniyle bölgedeki bazı derelerin taşması sonucu Hacıosman köyündeki kullanılmayan 4 evin duvarı yıkıldı.

Selin taşıdığı çamur nedeniyle köylerin yolları ulaşıma kapandı.

Çamur nedeniyle ayrıca Çorum-Ankara kara yolunun Arifegazili köyü yakınlarında ve Sungurlu-Alaca kara yolunun Ekmekci köyü yakınlarındaki bölümünde ulaşımda aksama yaşandı.

Yağışın ardından İl Jandarma Komutanlığı, İl Özel İdaresi, İl Afet ve Acil Durum ( Afad ) Müdürlüğü ile Sungurlu Belediyesine bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.

İş makineleri bozulan yolları açmak için çalışma başlattı. AFAD ekipleri ise bölgede hasar tespit ve yardım çalışması yürütüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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