Çorum'un Sungurlu ilçesinde polis ekipleri şok uygulama yaptı
Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe merkezinde farklı noktalarda denetim noktaları oluşturarak araçları durdurdu ve evrak kontrolü yaptı. Gece saatlerinde yapılan uygulamada 25 araç ile 40 kişi incelendi.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde polis ekipleri "şok uygulama" yaptı.
Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe merkezinde farklı noktalarda denetim noktaları oluşturdu.
Burada araçları durdurarak evrak kontrolü yapan ekipler, sürücülerin de GBT kayıtlarını inceledi.
Gece saatlerinde yapılan uygulamada 25 araç ile 40 kişinin incelendiği bildirildi.
Kaynak: AA / Güncel