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Çorum'un Sungurlu ilçesinde polis ekipleri şok uygulama yaptı

Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe merkezinde farklı noktalarda denetim noktaları oluşturarak araçları durdurdu ve evrak kontrolü yaptı. Gece saatlerinde yapılan uygulamada 25 araç ile 40 kişi incelendi.