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Çorum'un Sungurlu ilçesinde pazarda çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, sebze pazarında meydana gelen tezgah yeri kavgasında 1 kişi yaralandı. Olay, sabah saatlerinde, ilçede kurulan 'perşembe pazarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kadınlar arasında tezgah yeri anlaşmazlığı sebebiyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Erkeklerin de dahil olduğu kavgada Züleyha T. yaralandı. Yaralı kadın, olay yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Züleyha T. burada yapılan ilk müdahalenin ardında Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili S.C. polis tarafından gözaltına alındı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, sebze pazarında meydana gelen tezgah yeri kavgasında 1 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde, ilçede kurulan 'perşembe pazarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kadınlar arasında tezgah yeri anlaşmazlığı sebebiyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Erkeklerin de dahil olduğu kavgada Züleyha T. yaralandı. Yaralı kadın, olay yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Züleyha T. burada yapılan ilk müdahalenin ardında Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili S.C. polis tarafından gözaltına alındı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Devlet Hastanesi Sungurlu Çorum Güncel Haberler

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