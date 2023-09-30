Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçması sonucunda 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Alaca karayolu Salman Köyü civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu'dan Alaca istikametine seyir halinde olan Hakan Y. yönetiminde ki 19 LN 904 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine giden Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştığı yerden çıkarttı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Melike Nur Y. ve Mevlüt Y. yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM