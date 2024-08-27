Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobil kaza yaptı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde yol kenarındaki bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde yol kenarındaki bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Tahsin D. idaresindeki 61 TD 774 plakalı otomobil, Sungurlu-Çorum kara yolu Boğazkale Kavşağı'nda yol kenarındaki bariyere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.