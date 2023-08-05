Çorum'un Sungurlu ilçesinde minibüs devrildi, 3 kişi yaralandı
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde E.M. yönetimindeki minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı.
E.M. yönetimindeki 19 ADP 992 plakalı minibüs, Sungurlu-Kırıkkale kara yolunun 7. kilometresinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada minibüste sıkışan sürücü ile Y.Ç. ve R.E.G. Sungurlu Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yaralılar, ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel