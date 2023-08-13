Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkan yangında 6 dönüm ağaçlık alan küle döndü
Güncel Haberler
Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Beyyurdu köyünde çıkan yangın, ağaçlık alana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında 6 dönüm ağaçlık alan kül oldu.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 6 dönüm ağaçlık alan küle döndü.
İlçeye bağlı Beyyurdu köyünde bir evin yanında çıkan yangın ağaçlık alana sıçradı. Yangını fark eden köylüler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı. Yangında yaklaşık 6 dönüm ağaçlık alan kül olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel