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Çorum'un Sungurlu ilçesinde buğday yüklü kamyon devrildi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde buğday yüklü kamyon devrildi

Güncel Haberler

Çorum'un Sungurlu ilçesinde H.H.K idaresindeki buğday yüklü kamyon tarlaya devrildi. Kamyon sürücüsü yaralandı ve Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde devrilen buğday yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.

H.H.K idaresindeki 06 AU 6439 plakalı kamyon, Kemallı köy yakınlarında tarlaya devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü, sıkıştığı kamyonun kabininden itfaiye ekiplerince yaralı olarak çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel

Devlet Hastanesi Sungurlu Çorum Güncel Haberler

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