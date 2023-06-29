Çorum'un Sungurlu ilçesinde 3 araç çarpıştı, 1 sürücü yaralandı
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 araç çarpıştı ve 1 sürücü yaralandı. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde 3 aracın çarpıştığı kazada 1 sürücü yaralandı.
İsmail S. idaresindeki 19 ABS 633 plakalı otomobil, Sungurlu-Boğazkale kara yolu Alaca yol ayrımında Aydın E. yönetimindeki 06 ELM 41 otomobil ve Şentürk S. yönetimindeki 06 BOJ 273 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü İsmail S, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel