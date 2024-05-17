Çorum'un Osmancık ilçesindeki kiremit fabrikasında yangın çıktı
Çiftlikler Mahallesi'nde faaliyet gösteren kiremit fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayda fabrikada küçük çaplı hasar meydana geldi.
Çorum'un Osmancık ilçesindeki kiremit fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Çiftlikler Mahallesi'nde faaliyet gösteren kiremit fabrikasında paletlerin tutuşması nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Osmancık Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle fabrikada küçük çaplı hasar oluştu.