Çorum'un Osmancık ilçesinde yangın çıktı
Çorum'un Osmancık ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü. Tepeyolaltı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Osmancık Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla söndürdü. Yangın nedeniyle yaklaşık 2 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.
Çorum'un Osmancık ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü.
Tepeyolaltı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Osmancık Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla söndürdü.
Yangın nedeniyle yaklaşık 2 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.