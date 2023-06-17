Çorum'un Osmancık ilçesinde şiddetli fırtına ve sağanak hayatı felç etti. Yağış ve doluda cadde ve sokaklar göle döndü. Fırtına nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar köklerinden söküldü ve elektrik telleri koptu.

Çorum'un Osmancık ilçesinde şiddetli fırtına ve sağanak hayatı felç etti. Yağış ve doluda cadde ve sokaklar göle döndü. Fırtına nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar köklerinden söküldü ve elektrik telleri koptu.

Akşam saatlerinde başlayan şiddetli fırtına, sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklar adeta göle dönerken sürücüler yollarda ve araçlarında mahsur kaldı. Fatih Caddesi'nde sağanak nedeniyle bir otomobil arızalanınca başka bir araç tarafından çekildi. Göle dönen caddeden geçemeyen iki vatandaşa yoldan geçen bir sürücü yardım etti. Bir evin bahçesi kanalizasyon şebekesinin taşması sonucu atık sularla doldu. Cumartesi pazarında tezgahını kaldırmaya hazırlanan pazarcı esnası fırtınaya yakalandı.

Çatılar uçtu, ağaçlar kökünden söküldü

Fırtına ağaçları köklerinden sökerken, bazıları dallarından kırıldı. Vatan Caddesi'nde bulunan bir evin çatısı şiddetli fırtınayla uçtu, evin önünden geçen elektrik tellerini kopardı. Aynı cadde üzerinde bulunan otobüs durağının camı vidalarından söküldü. Bazı evlerin çatılarından kiremitler düştü. Kızılırmak Nehri'ndeki su seviyesi sağanak sonrası yükseldi. Gecek köyünde sel suları karayoluna taşınca trafik tek şeritten sağlandı. Fırtına ve sağanak sonrası ekipler teyakkuza geçerek hasar tespit çalışmasına başladı. - ÇORUM