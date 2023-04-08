Çorum'un Osmancık ilçesinde motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Osmancık ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana gelen kazada, motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrildi ve sürücü ile arkasında bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesinde meydana geldi. S.U. yönetimindeki 60 ABM 103 plakalı motosiklet ile H.H. yönetimindeki 19 ADH 361 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrildi. Sürücü ile arkasında bulunan O.G., yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin 2 yaralı ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.