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Çorum'un Osmancık ilçesinde minibüs şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı

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Çorum'un Osmancık ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

İzzet S. (60) idaresindeki 09 ES 329 plakalı minibüs, Osmancık-Dodurga kara yolu Kumbaba köyü yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile minibüste bulunan Yaşare S. (61) sağlık ekiplerince Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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