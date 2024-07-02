Çorum'un Osmancık ilçesinde kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangın söndürüldü
Çorum'un Osmancık ilçesinde D100 kara yolu kenarında kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Osmancık Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle yaklaşık 2 dekar alandaki otlar yandı.
Çorum'un Osmancık ilçesinde D100 kara yolu kenarında kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
D100 kara yolu Öbektaş köyü yakınlarında kuru otların bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Osmancık Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle yaklaşık 2 dekar alandaki otlar yandı.