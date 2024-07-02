Üye Girişi
Haberler

Çorum'un Osmancık ilçesinde kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Osmancık ilçesinde D100 kara yolu kenarında kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Osmancık Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle yaklaşık 2 dekar alandaki otlar yandı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde D100 kara yolu kenarında kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

D100 kara yolu Öbektaş köyü yakınlarında kuru otların bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Osmancık Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle yaklaşık 2 dekar alandaki otlar yandı.

Kaynak: AA / Güncel

Osmancık İtfaiye Çorum Acil Durum Yaşam Güncel Haberler

Suriyeli sığınmacılarla ilgili gerilim tırmanırken Bakan Güler'den net mesaj

Suriyeli sığınmacılarla ilgili gerilim tırmanırken Bakan Güler'den net mesaj

 Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor

Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor

 Masada önemli konular var! Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı başladı

Masada önemli konular var! Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı başladı

 Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun! İkisi de cezaevini boyladı

Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun! İkisi de cezaevini boyladı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title