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Çorum'un Osmancık ilçesinde evde yangın çıktı

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Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Danişment köyünde Samittin Gökçe'ye ait evde yangın çıktı. İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, vatandaşların yardımıyla söndürüldü ancak depo bölümündeki saman ve park halindeki kamyonet hasar gördü.

Çorum'un Osmancık ilçesinde yangın çıkan evin depo bölümü ile kamyonette hasar oluştu.

Danişment köyünde Samittin Gökçe Danişment'e ait evde yangın çıktı.

İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Osmancık Belediyesi itfaiye ekiplerince vatandaşların yardımıyla söndürülen yangın sonucu depo bölümündeki bir miktar saman ve park halindeki kamyonet yandı.

Kaynak: AA / Güncel

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