Çorum'un Osmancık ilçesinde evde yangın çıktı
Çorum'un Osmancık ilçesinde bulunan Çataloglu Apartmanı'ndaki bir evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu evde hasar meydana geldi.
Çorum'un Osmancık ilçesinde yangın çıkan evde hasar oluştu.
Kızılırmak Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nda bulunan Çataloglu Apartmanı'ndaki Şaban Karakaya'ya ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine eve itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Osmancık Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu evde hasar meydana geldi.