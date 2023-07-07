Çorum'un Osmancık ilçesinde çeltik tarlaları yeşermeye başladı

Türkiye'nin önemli pirinç üretim merkezlerinden Çorum'un Osmancık ilçesinde çeltik ekimi tamamlandı ve tarlalar yeşermeye başladı. Osmancık pirinci dünyada da tutulan bir çeşit olarak biliniyor.

Türkiye'nin önemli pirinç üretim merkezlerinden Çorum'un Osmancık ilçesinde ekim süreci tamamlanan çeltik tarlaları yeşil renkle kaplandı.

Bu yıl yağışlar nedeniyle yaklaşık 1 ay geciken çeltik ekiminin tamamlanmasının ardından Kızılırmak'ın can verdiği topraklara ekilen tohumlar, yeşermeye başladı.

Kızılırmak'ı çevreleyen yeşile bürünmüş çeltik tarlaları dronla görüntülendi.

Üreticiler, "Osmancık pirinci" markasıyla dünyaya satılan pirinci yetiştirmek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Osmancık Ziraat Odası Başkanı Ali Osman Şahiner, AA muhabirine, Türkiye'nin çeltik üretiminin yaklaşık yüzde 5'inin Çorum'da yapıldığını söyledi.

Osmancık pirincinin birçok özelliğiyle Türkiye'nin dört bir yanından talep gördüğünü vurgulayan Şahiner, "Osmancık denildiğinde akla pirinç, pirinç denildiğinde Osmancık gelir. İlçemizin en büyük gelir kaynağı pirinçtir. Osmancık çeltiği, Kızılırmak havzasında ekildiği için Kızılırmak'tan aldığı suyla havasının etkisiyle tadı, lezzeti, aromasının güzel olması sebebiyle Türkiye'de aranan çeşit haline gelmiştir. Osmancık çeltiği, dünyada da tutulmaktadır. Hiçbir zaman değerini kaybetmiyor. Özellikle hastalıklara karşı da dayanıklı bir çeşittir." dedi.

İlçede ekilebilir alanların neredeyse tamamının çeltik ekildiğini dile getiren Şahiner, "İlçemizde 24 bin dekar alanda çeltik ekimi yapılmaktadır. Bunun yanı sıra çiftçilerimiz, çevre il ve ilçelerde de çeltik ekimi yapıyor. Osmancık, Çorum'a bağlı olduğu için ilçelerimizin toplamındaki üretilen çeltik miktarı Türkiye'nin yaklaşık yüzde 5 ihtiyacını karşılamaktadır." diye konuştu.

Ekimin, yağış nedeniyle bir ay gecikmesinden dolayı hasadın da bir ay gecikeceğine dikkati çeken Şahiner, "Ancak verimde düşüş olacağını sanmıyorum, iyi bir verim bekliyoruz. Çiftçilerimize hayırlı, bereketli bir sezon geçirmelerini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.