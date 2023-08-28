Çorum'un Osmancık ilçesinde bin 80 gram skunk maddesi ele geçirildi
Çorum'un Osmancık ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bin 80 gram skunk maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda el konulan maddelere ilişkin adli soruşturma başlatıldı.
Çorum'un Osmancık ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda bin 80 gram skunk maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin Osmancık ilçesinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde bin 80 gram skunk maddesi ele geçirildi.
Uyuşturucu maddelere el koyan polis ekipleri, gözaltına aldığı bir kişi hakkında "uyuşturucu madde ticareti" suçundan adli soruşturma başlattığı öğrenildi. - ÇORUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel