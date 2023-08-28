Çorum'un Osmancık ilçesinde bin 80 gram skunk maddesi ele geçirildi

Çorum'un Osmancık ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bin 80 gram skunk maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda el konulan maddelere ilişkin adli soruşturma başlatıldı.