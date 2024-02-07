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Çorum'un Oğuzlar İlçesinde Tarla Faresi Popülasyonu Tespit Ediliyor

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Çiftçilerin şikayetleri üzerine Oğuzlar İlçe Tarım Müdürlüğü, tarla faresi popülasyonunu tespit etmek için çalışma başlattı. Teknik ekipler fare deliklerini belirleyerek rapor hazırlayacak.

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde ekili arazilerde tarla faresi popülasyonunu tespit etmek üzere çalışma başlatıldı.

Çiftçilerin geçen yıl tarla faresi sayısında artış olduğu yönündeki şikayetleri üzerine Oğuzlar İlçe Tarım Müdürlüğü inceleme başlattı.

Kuruma bağlı teknik ekipler, belirtilen bölgelerde fare deliklerini belirledi.

Ayrıca buğday çıkışını da gözlemleyen ekipler, hazırlayacakları raporla ilçedeki tarla faresi popülasyonunu tespit edecek.

Kaynak: AA / Güncel

İlçe Tarım Müdürlüğü Oğuzlar Çorum Çiftçilik Tarım Çevre Ekonomi Güncel Haberler

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