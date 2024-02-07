Çorum'un Oğuzlar İlçesinde Tarla Faresi Popülasyonu Tespit Ediliyor

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde ekili arazilerde tarla faresi popülasyonunu tespit etmek üzere çalışma başlatıldı.

Çiftçilerin geçen yıl tarla faresi sayısında artış olduğu yönündeki şikayetleri üzerine Oğuzlar İlçe Tarım Müdürlüğü inceleme başlattı.

Kuruma bağlı teknik ekipler, belirtilen bölgelerde fare deliklerini belirledi.

Ayrıca buğday çıkışını da gözlemleyen ekipler, hazırlayacakları raporla ilçedeki tarla faresi popülasyonunu tespit edecek.