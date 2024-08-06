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Çorum'un Oğuzlar ilçesinde şiddetli yağışın ardından temizlik çalışması başlatıldı

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Oğuzlar ilçesinde meydana gelen şiddetli yağış sonrası belediye ekipleri temizlik çalışmalarına başladı. Yağışın neden olduğu zararlar incelenirken, elektrik verilmeye başlandı.

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde şiddetli yağışın ardından belediye ekiplerince temizlik çalışması başlatıldı.

Oğuzlar Kaymakamı Muhammed Turan ve Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, şiddetli yağış nedeniyle zarar gören bölgelerde inceleme yaptı.

Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağış sebebiyle Can Baba Türbesi'nin 20 metrelik istinat duvarının çöktüğünü, bazı evleri su bastığını ve yolların ulaşıma kapandığını söyledi.

Yağışın ardından Oğuzlar Belediyesi ekipleri ve kolluk kuvvetlerinin sahaya indiğini belirten Turan, "Güvenlik önlemleri alındı. Belediye ekiplerimiz şu an çalışıyor. Karayolları Bölge Müdürlüğüne bilgi verildi, ana arterlerde çalışma başladı. Tüm ekiplerimiz sahada. Allah'a şükür can kaybımız yok, maddi hasar var." dedi.

Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci de yaklaşık yarım saat etkili olan kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle yollardaki parke taşlarının kavladığını, bazı çatılardaki tuğlaların söküldüğünü anlattı.

Tuğla ve ağaçların üzerine düşmesi nedeniyle bazı araçlarda da hasar oluştuğunu kaydeden Cebeci, "Şu anda net bir hasar tespiti yapamadık. Yollarımızın bazı yerleri kapalı. Şu anda iş makinelerimizle buraları temizlemeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Öte yandan ilçeye elektrik verilmeye başlandı.

Kuvvetli yağış ve rüzgarın tahribatı görüntülendi

İlçede gece saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve yağışın neden olduğu tahribat, gün ağarınca ortaya çıktı.

Kilitli parke taşlarının yerinden oynaması nedeniyle birçok yolun kullanılamaz hale geldiği ilçede, 3 evin bodrumunu su bastı, çok sayıda evin çatısı uçtu.

Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, AA muhabirine, yağış ve rüzgar nedeniyle oluşan tahribatı gidermek için imkanları seferber ettiklerini söyledi.

Çok şiddetli rüzgar ve yağışa maruz kaldıklarını belirten Cebeci, "Meteorolojiden aldığımız bilgiye göre metrekareye 19,5 kilogram yağış düştü. Rüzgarın saatteki hızı 120 kilometre. Bu hızın karşısında çatılarımız uçtu, ağaçlarımız yıkıldı ve bir sürü hasar oluştu. Bahçelerimiz hasar gördü. İstinat duvarlarımız zarar gördü, ana caddelerimizdeki kilitli parke taşları kabardı." dedi.

Can kaybı bulunmamasının en büyük teselli olduğunu ifade eden Cebeci, "Ama yaralarımızın acilen sarılması gerekiyor. Bu noktada belediye ekiplerimiz, memurlarımız akşam olayın gerçekleştiği andan itibaren sabaha kadar canla, başla çalıştı. Günün ağarmasıyla birlikte gece görünmeyen hasarları da tespit etmeye başladık. Saha çalışmalarımız yarıyı geçti, gün içinde en azından ana konularda saha çalışmalarımızı tamamlamış olacağız." diye konuştu.

Cebeci, ulaşıma kapanan arazi yollarının açılması için de İl Özel İdaresi ile görüştüklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

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