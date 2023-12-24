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Çorum'un Oğuzlar ilçesinde Kar Yağışı

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Çorum'un Oğuzlar ilçesine bağlı Kayı köyünde kar yağışı etkili oluyor. Kent merkezinde dün akşam saatlerinde kuvvetli rüzgarla birlikte sağanak, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu. Oğuzlar'ın dağ köylerinden Kayı köyü ise kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının yaklaşık 15 santimetreye ulaştığı köyde yağış aralıklarla devam ediyor.

Çorum'un Oğuzlar ilçesine bağlı Kayı köyünde kar yağışı etkili oluyor.

Kent merkezinde dün akşam saatlerinde kuvvetli rüzgarla birlikte sağanak, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu.

Oğuzlar'ın dağ köylerinden Kayı köyü ise kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı.

Kar kalınlığının yaklaşık 15 santimetreye ulaştığı köyde yağış aralıklarla devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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