Çorum'un Oğuzlar ilçesinde 7 deprem meydana geldi

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde son 12 saatte büyüklükleri 3,5 ila 1,4 arasında değişen 7 deprem meydana geldi. Oğuzlar Kaymakamı Muhammed Turan, depremlerin ilçe merkezi ve bazı köylerde hissedildiğini belirtti.

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde son 12 saatte büyüklükleri 3,5 ila 1,4 arasında değişen 7 deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Oğuzlar olan saat 01.06'da 3,1, saat 01.13'te 2,1, saat 10.27'de 1,8, saat 12.49'da 3,2, saat 13.00'te 3,5, saat 13.08'de 1,9, saat 13.23'te de 1,4 büyüklüğünde depremler oluştu.

Oğuzlar Kaymakamı Muhammed Turan, AA muhabirine, sarsıntıların ilçe merkezi ve bazı köylerde hissedildiğini söyledi.

Depremler nedeniyle can kaybı ya da yaralanma veya herhangi bir zarar tespit edilmediğini vurgulayan Turan, "Devletimizin kolluk kuvvetleri ve ilgili birimleriyle sahadayız. Sarsıntıları anlık takip ediyoruz. Halkımıza geçmiş olsun diliyoruz." dedi.