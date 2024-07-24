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Çorum'un Oğuzlar İlçesi Tekke Dağı'na Uçuş Tescil Belgesi Verilecek

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Çorum'un Oğuzlar ilçesinde bulunan Tekke Dağı'nın yamaç paraşütü için Uçuş Tescil Belgesi alması için inceleme yapıldı. Belgenin alınmasının ardından eylülde paraşüt festivali düzenlenecek.

Çorum'un Oğuzlar ilçesindeki 1450 rakımlı Tekke Dağı'nın yamaç paraşütünde "Uçuş Tescili Belgesi" alması için inceleme yapıldı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu As Başkanı Abdullah Kahraman ve yamaç paraşütü pilotu Ali Karınlıoğlu, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci ile Tekke Dağı'nın zirvesinde inceleme yaptı.

Kızılırmak üzerine kurulu, yaklaşık 40 kilometre çapındaki Obruk Barajı manzarasına sahip Tekke Dağı'ndan atlayacak paraşütçülerin, baraj kenarına yapılacak piste inmesi planlanıyor.

Türkiye'nin ceviz üretiminin yüzde 8'inin sağlandığı Oğuzlar'da ceviz bahçeleri, çam ormanları ve Obruk Barajı manzarasında gökyüzünde süzülecek paraşütçüler için inişin ardından çeşitli sosyal aktiviteler de düzenlenecek.

Belediye Başkanı Cebeci, Tekke Dağı'nın Uçuş Tescil Belgesi almasının ardından eylülde paraşüt festivali düzenleyeceklerini söyledi.

Paraşüt sporunun ve festivalinin Çorum'a ve Oğuzlar'a değer katacağını ifade eden Cebeci, "Yayla turizminin önünü açıp yurt dışından ve yurt içinden gelecek ziyaretçiler ve sporcularla birlikte ilçemize katma değer katacaktır." dedi.

Türkiye Hava Federasyonu As Başkanı Kahraman ise Tekke Dağı'nın yamaç paraşütü için son derece elverişli olduğunu belirterek, "Yaptığımız teknik incelemeler sonucunda Tekke Dağı, yükseklik ve rüzgar bakımından Türkiye'nin sayılı yamaç paraşütü alanlarından biri olacaktır. Buraya tescil belgesi vereceğiz. İlçeye yurt içinden ve yurt dışından sporcuların geleceğini, uçuş festivallerine, yarışmalara ve uçuş eğitimine uygun bir yer olduğunu belirtmek isteriz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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