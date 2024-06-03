Çorum'un Oğuzlar Belediye Başkanı Öğrencilerle Kitap Okudu
Çorum'un Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Kaymakamlığın düzenlediği 'Kitap Okuma Seferberliği Projesi' kapsamında öğrencilerle kitap okudu. Cebeci, İlçe Halk Kütüphanesi'nde Kayı İlkokulu 4-A sınıfı öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve bilgi paylaşımını teşvik etmek amacıyla yapılan etkinliklerin devam edeceği belirtildi.
Çorum'un Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Kaymakamlığın düzenlediği "Kitap Okuma Seferberliği Projesi" kapsamında öğrencilerle kitap okudu.
Cebeci, İlçe Halk Kütüphanesi'nde Kayı İlkokulu 4-A sınıfı öğrencileriyle bir araya geldi.
Öğrencilerle kitap okuyan Cebeci, çocuklara bol bol kitap okumalarını, okudukları kitaptan ders alınacak bilgileri kayıt altına almalarını, oradaki güzellikleri hayatlarına aktarmalarını tavsiye etti.
Oğuzlar Kaymakamlığının ilçedeki öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği "Kitap Okuma Seferberliği" kapsamında etkinliklerin devam edeceği belirtildi.