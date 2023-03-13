Çorum'un Mecitözü ilçesinde eğitime kar engeli

Çorum'un Mecitözü ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Çorum'un Mecitözü ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Mecitözü Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İlçemiz genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle 14.03.2023 Salı günü bir gün süreyle tüm okullar tatil edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.