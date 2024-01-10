Çorum'un Mecitözü İlçesinde 4,2 Büyüklüğünde Deprem
Çorum'un Mecitözü ilçesinde saat 00.34'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Mecitözü olarak belirlendi ve 16,81 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Çorum'un Mecitözü ilçesinde saat 00.34'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Mecitözü olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 16,81 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.