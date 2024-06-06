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Çorum'un Kargı ilçesinde kaçak avcılara ceza

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Çorum'un Kargı ilçesinde baraj ve göletlerde kaçak avcılık yapanlara idari para cezası uygulandı. İlçedeki baraj ve göletlerde izinsiz ve yasak dönemde amatör veya ticari su ürünleri avcılığı yapanlar ile mücadele kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol ve denetim gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalarda kaçak olarak ticari avcılık yapanlara idari para cezası kesildi, yakalanan balıklar suya bırakılıp ağlara el konuldu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, izinsiz ve yasak dönemlerde avcılık yapılmaması konusunda vatandaşları uyardı.

Çorum'un Kargı ilçesinde baraj ve göletlerde kaçak avcılık yapanlara idari para cezası uygulandı.

İlçedeki baraj ve göletlerde izinsiz ve yasak dönemde amatör veya ticari su ürünleri avcılığı yapanlar ile mücadele kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol ve denetim gerçekleştirildi.

Yürütülen çalışmalarda kaçak olarak ticari avcılık yapanlara idari para cezası kesildi, yakalanan balıklar suya bırakılıp ağlara el konuldu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, izinsiz ve yasak dönemlerde avcılık yapılmaması konusunda vatandaşları uyardı.

Kaynak: AA / Güncel

Kargı Çorum Çevre Ekonomi Güncel Haberler

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