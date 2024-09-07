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Çorum'un Kargı ilçesinde bağımlılıkla mücadele broşürleri dağıtıldı

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Kargı İlçe Emniyet Amirliği, vatandaşların bağımlılıkla mücadele konusunda bilinçlenmesi için broşür dağıttı. Vatandaşlara Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin hizmetleri hakkında bilgi verildi.

Çorum'un Kargı ilçesinde polis, vatandaşlara bağımlılıkla mücadele konusunda broşür dağıttı.

Kargı İlçe Emniyet Amirliği, vatandaşların insan sağlığına zarar veren alışkanlıklardan uzak durmasına katkı sağlamak amacıyla çalışma başlattı.

Halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde vatandaşlara broşür dağıtan ekipler, ayrıca Yeşilay Danışmanlık Merkezinin (YEDAM) bağımlılıkla mücadele kapsamındaki hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Alkol ve uyuşturucu bağımlıların bu alışkanlıklarından kurtulmaları için psikolojik, sosyal destek ve terapi hizmetleri gibi hizmetlerden yararlanmak isteyenlerin neler yapması gerektiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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