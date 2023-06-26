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Çorum'un İskilip ilçesinde yıldırım isabet etti: 1 ölü, 3 yaralı

Çorum'un İskilip ilçesinde yıldırım isabet etti: 1 ölü, 3 yaralı

Güncel Haberler

Çorum'un İskilip ilçesinde yıldırımın isabet ettiği 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Karaağaç köyü, Çuhalar Mahallesi Düzyayla bölgesinde hayvan otlatan Mehmet Ören, Ekrem Akdana, Ali Oruç ve Fatih Ören'e yıldırım isabet etti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Mehmet Ören'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan Ekrem Akdana, Ali Oruç ve Fatih Ören, sağlık ekiplerince ambulansla İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çorum'un İskilip ilçesinde yıldırımın isabet ettiği 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Karaağaç köyü, Çuhalar Mahallesi Düzyayla bölgesinde hayvan otlatan Mehmet Ören, Ekrem Akdana, Ali Oruç ve Fatih Ören'e yıldırım isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Mehmet Ören'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan Ekrem Akdana, Ali Oruç ve Fatih Ören, sağlık ekiplerince ambulansla İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Şaban Balcı - Güncel

Ali Oruç İskilip Fatih Çorum Güncel Haberler

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