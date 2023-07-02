Çorum'un İskilip ilçesinde silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı

Çorum'un İskilip ilçesinde, Yavu köyünde Ahmet Efe ile M.Z. arasında çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. M.Z. tarafından tüfekle ateş edilen Efe yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve zanlının yakalanması için çalışmalar başlatıldı.