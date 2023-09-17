Çorum'un İskilip ilçesinde otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Çorum'un İskilip ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.