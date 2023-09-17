Çorum'un İskilip ilçesinde otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Çorum'un İskilip ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Çorum'un İskilip ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
H.A. idaresindeki 19 ABD 059 plakalı otomobil, Kanara mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta bulunan D.K. kaza yerinde hayatını kaybetti.
Yaralı sürücü, E.A. ile bir kişi, sağlık ekiplerince İskilipli Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sağlık durumu ağır olan yaralılar, müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.