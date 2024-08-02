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Çorum'un İskilip ilçesinde otomobil akarsu yatağına düştü, 3 kişi yaralandı

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Çorum'un İskilip ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil akarsu yatağına düştü ve 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çorum'un İskilip ilçesinde otomobilin akarsu yatağına düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Gülser A. idaresindeki 19 SC 602 plakalı otomobil, ilçe girişinde yoldan çıkarak Meydan Çayı'na düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve otomobilde bulunan Ali A. ve Tuğba S, İskilip Belediyesi itfaiye ekiplerince akarsu yatağından çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 3 yaralı, ambulansla İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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