Çorum'un İskilip ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü
Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Musular köyü Kamışağıl Mahallesi'nde Nuri K'ye ait bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda evde hasar meydana geldi.
Çorum'un İskilip ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Musular köyü Kamışağıl Mahallesi'nde Nuri K'ye ait evde elektrik kontağı sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine köye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İskilip Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar meydana geldi.