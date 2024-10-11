Çorum’un İskilip Dolması, YÖREX Fuarı'nda Tanıtıldı

Çorum'un coğrafi işaret tescilli İskilip dolması, Antalya'da düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'nda (YÖREX), kazanlarla sabaha kadar pişirilip, katılımcıların beğenisine sunuldu.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle ANFAŞ Fuar Merkezi'nde bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilen fuar, 72 kentin yöresel lezzetlerini, ürünlerini tanıtıyor.

Fuarda Çorum standında geçmişi Osmanlı mutfağına dayanan coğrafi işaret tescilli İskilip dolması yapıldı. "Ca dolması" olarak da bilinen geleneksel yemek için hazırlıklar "dolmacı" adı verilen aşçılar tarafından akşamdan başladı. Dolma için pirinç ıslatılıp, uzun bir süre kaynatıldıktan sonra "ca" denilen özel torbaya konuldu.

Büyük bir kazana ise önce etler, üzerine de pilavla dolu torba yerleştirildi. Kazanın kapağı kapatılıp bir tek buhar deliği bırakılarak etrafı hamurlandı ve kısık ateşte 12 saatte pişirildi.

Çorum'da düğünlerin özel yemeği olarak bilinen İskilip dolması, YÖREX'te katılımcılara ikram edildi.

Pirinçler bez torbada pişiriliyor

Çorum Vali Yardımcısı Cengiz Nayman, AA muhabirine, Çorum'un lezzetlerini, el emeği, göz nuru ürünlerini tanıtmak amacıyla fuara katıldıklarını söyledi.

Fuarda özellikle İskilip ilçesinden adını alan İskilip dolmasını tattırmak için özel bir hazırlık yaptıklarını dile getiren Nayman, "İskilip dolması, 2008'de coğrafi işaret belgesini alan bir yemeğimiz. Hazırlanması oldukça meşakkatli ama tadı da oldukça lezzetli. Pilavı etin buharıyla pişiriliyor." dedi.

İskilip dolmacısı Ömer Pütün de dolmanın, Çorum'da düğünlerde, mevlitlerde, bayramlarda, özel günlerde hazırlanan geleneksel bir yemek olduğunu belirtti.

Çorum'un sınırlarını aşması için dolmayı YÖREX'te tanıttıklarını anlatan Pütün, şunları söyledi:

"Çorum'un yöresel yemeği, geçmişi Osmanlı dönemine dayanıyor. Dolma için buhara dayanıklı pirinç kullanıyoruz. Pirinçleri 'ca' adındaki bez torbalara koyuyoruz, altına da kemikli dana eti, tereyağı, soğan, karabiber, tuz ilave edip, kazanın kapağını kapatıyoruz. Meşe odununda 12 saatte pişiriyoruz. Dünyanın en uzun pişen yemeği. Bizim geleneklerimizi, kültürümüzü, örfümüzü yansıtıyor."

Pütün, dolmayı, "sirke salatası" ile servis ettiklerini kaydetti.