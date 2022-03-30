Çorum'un ilk kadın davulcusu manilerle, vatandaşları sahura uyandıracak

Çorum Belediyesi ramazan ayı boyunca kentte görev yapacak davulculara ritm eğitimi verdi

ÇORUM - Çorum'un ilk kadın davulcusu Hatice Kırcı, ramazan ayında okuyacağı manilerle vatandaşları sahura kaldıracak.

Dünyayı sarsan korona virüs salgını nedeniyle iki yıldır ramazan aylarında görev yapamayan davulcular yeniden sahaya iniyor. Çorum Belediyesi'nce ramazan ayı boyunca vatandaşları sahura kaldıracak olan davulculara Çorum Belediyesi Mehter Takımı Komutanı ve Zabıta Müdürlüğü personeli Salih Candan tarafından ritm eğitimi veriliyor. Beyaz gömlek, fes ve yelekten oluşan giysileri ile Çorum sokaklarını dolaşacak 43 davulcu, vatandaşları mehter marşı eşliğinde sahura kaldıracak.

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürü Burhan Şahin, ramazan ayında kentte 43 davulcunun görev yapacağını ifade ederek, "Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşlarımızı rahatsız etmeden sahura kaldırılacaklar. Geleneksel olan bu kültürü Çorum sokaklarında devam ettireceğiz. Bütün hazırlıklar tamam. Ramazan'a hazırız. Davulcularımız da hazır" dedi.

İlk kez bir kadın davulcu görev yapacak

Bu yıl ramazan davulcuları arasında ilk kez bir kadın davulcu yer alıyor.

Ramazan ayı süresince Akkent mahallesinde görev yapacak olan Hatice Kırcı, vatandaşları manilerle sahura kaldıracak. Ritm eğitimi için Hürriyet Parkı'na gelen Kırcı'ya vatandaşların ilgisi de yoğun oldu.

Babasının da davulcu olduğunu ifade eden Hatice Kırcı, "Her bayanın yapamayacağını ben yapıyorum. Herkese örnek olmak istiyorum. Bayanların yapamayacağı hiç birşey yok. Yeter ki insanlar istesin. Akkent mahallesinde görev yapacağım. TOKİ konutlarında yaşayan halkımızda güzel bir ramazan ayı geçirmelerini diliyorum. Çok heyecanlıyım. İnşallah bir bayan olarak dışlanmam. Davulculuk baba mesleği. Ben okulda bandoda görev yapıyordum. Müzik aletlerine merakım vardı. Bandoyla bu işi ilerlettim. Kendime zurnacı bulursam tüm düğünlere gitmeyi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.