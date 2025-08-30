Çorum'un ilçelerinde Büyük Zafer'in 103. yılı kutlanıyor

Çorum'un ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Osmancık ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende Kaymakam Furkan Duman, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve Garnizon Komutanı Binbaşı Salim Tezcan, Atatürk Büstü'ne çelenk bıraktı.

Askerlik Şubesi Başkan vekili Asteğmen Sametcan Kızılpınar, törende yaptığı konuşmada, 30 Ağustos zaferinin, Türk milletinin eşsiz destanlarından olduğunu söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan zaferin, Kurtuluş Savaşının başarıya ulaşmasındaki en önemli etken olduğunu belirten Kızılpınar, "Bu zaferde milletimizin istikbal ve hürriyet aşkı ile kahraman ordumuzun cesaret ve fedakarlığı vardır." dedi.

Törenin ardından Kaymakam Duman makamında tebrikleri kabul etti. Protokol üyeleri daha sonra Osmancık İlçe Mezarlığı'ndaki şehit kabirlerini ziyaret ederek dua etti.

-Bayat

Bayat Kaymakamı Kerem Yüce ve Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende öğrenciler şiir okudu.

Kargı

Kargı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene Kargı Kaymakamı Oğuzhan Akman, Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli, Cumhuriyet Savcısı Musa Avşar, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kargı Kaymakamı Oğuzhan Akman, Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk büstüne çelenk sunduktan sonra makamında tebrikleri kabul etti.

Kutlama etkinlikleri kapsamında protokol üyeleri Kargı Şehitliği'ni ziyaret ederek, şehitlerin ruhu için dua etti.

-Mecitözü

Mecitözü ilçesinde kutlama etkinlikleri, Kaymakam Cengiz Nayman'ın makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

Ardından Nayman ve Belediye Başkanı Veli Aylar, Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk büstüne çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından sona erdi.