Çorum'un Dodurga-İskilip kara yolunda heyelan nedeniyle çöken bölüm onarıldı

Çorum'un Dodurga-İskilip kara yolunun üçüncü kilometresinde meydana gelen heyelan sonucu çöken bölüm, Karayolları Şube Müdürlüğü tarafından onarıldı. Yolun altyapısı da güçlendirilerek iki şeritli olarak ulaşıma açıldı.