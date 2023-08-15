Çorum'un Dodurga ilçesinde yeni su kaynağı bulundu

Dodurga Belediyesi tarafından yapılan sondaj çalışmasında ilçe merkezindeki mezbahane yakınlarında 60 metre derinlikte yeni bir su kaynağına ulaşıldı. Belediye Başkanı Mustafa Aydın, yeni kaynaktan saniyede 10 litre su alacaklarını belirtti ve ayrıca bu kaynakla mevcut su kuyusunun yedeklendiğini ifade etti.