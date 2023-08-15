Çorum'un Dodurga ilçesinde yeni su kaynağı bulundu
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Dodurga Belediyesi tarafından yapılan sondaj çalışmasında ilçe merkezindeki mezbahane yakınlarında 60 metre derinlikte yeni bir su kaynağına ulaşıldı. Belediye Başkanı Mustafa Aydın, yeni kaynaktan saniyede 10 litre su alacaklarını belirtti ve ayrıca bu kaynakla mevcut su kuyusunun yedeklendiğini ifade etti.
Çorum'un Dodurga Belediyesince yürütülen sondaj çalışmasında yeni bir su kaynağına ulaşıldığı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, ilçe merkezindeki mezbahane yakınlarında yapılan sondaj çalışmasında 60 metre derinlikte su kaynağına erişildiği belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, yeni kaynaktan saniyede 10 litre su alacaklarını aktardı.
Sondaj çalışmasıyla bölgedeki mevcut su kuyusunu yedeklemiş olduklarına dikkati çeken Aydın, olası arıza durumlarında yedek kuyunun devreye gireceğini kaydetti.