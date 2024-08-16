Üye Girişi
Haberler

Çorum'un Dodurga ilçesinde orman yangını kontrol altına alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Dodurga ilçesinde çıkan orman yangını itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından söndürüldü. Yangının kontrol altına alındığı belirtilirken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Çorum'un Dodurga ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Alpagut köyü ile Gümüşkedi mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangına 70 personel ve 13 araçla müdahale edildiğini söyledi.

Yangının sabah saatlerinde kontrol altına alındığını belirten Dağlı, "Dodurga İlçesi Alpagut köyü mevkisindeki orman yangınına müdahale etmek üzere Çorum merkezinden su ikmal aracı, dozer, 3 personel, İskilip ilçesinden 2 arazöz, bir su tankeri, 5 ilk müdahale pikap, 40 personel, Osmancık ilçesinden 20 tonluk su tankeri, bir dozer, 20 personel, Dodurga Belediyesinden su tankeri, 3 personel, AFAD İl Müdürlüğümüzce bir araç ve 4 personel olmak üzere sahada 70 personel ve 13 araçla yangına müdahale edilerek 22.30 civarında kontrol altına alınmıştır." dedi.

Dağlı, güvenlik güçlerinin önlem aldığı bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Dodurga ilçesine bağlı Alpagut köyü yakınlarında dün ormanlık alanda yangın çıkması üzerine bölgeye ekipler sevk edilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Orman Yangını İtfaiye Dodurga Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
En son deprem ne zaman oldu? 16 Ağustos az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Kamuran Eronat kimdir? Dicle Üniversitesi Rektörü Kamuran Eronat kaç yaşında, nereli? Emekli promosyonu kaç yılda bir alınır? Emekli promosyonu her yıl veriliyor mu? En çok promosyonu hangi banka veriyor? Dilruba sokak röportajında ne dedi? Dilruba neden tutuklandı, kaç yıl ceza aldı? SON DAKİKA DEPREM: Deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? 16 Ağustos en son deprem nerede oldu? SON DAKİKA: BORSA DÜŞTÜ MÜ? Borsa neden düştü? 16 Ağustos borsa ne zaman yükselir? İzmir orman yangınında son durum nedir? İzmir'de orman yangını nerede çıktı? Kıraç Galvaniz halka arz sonuçları açıklandı mı? Kıraç Galvaniz katılım endeksine uygun mu? Kıraç Galvaniz kaç lot verir, hangi bankalarda var? İZMİR'DE ORMAN YANGINI Yangın söndürüldü mü, ne oldu? Son dakika gelişmesi... 30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta toplu taşıma seferleri ücretsiz olacak mı? Metro, marmaray, otobüs, metrobüs ücretsiz mi? TAYİN SONUÇLARI! Öğretmen tayin sonuçları açıklandı mı? personel.meb.gov.tr sorgulama! AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETİ 2024! Avrasya Tüneli geçiş ücreti kaç TL oldu? Avrasya Tüneli'ne zam geldi mi, ne kadar oldu? Cumartesi bankalar açık mı? 17 Ağustos Cumartesi bankalar açık mı 2024? Bankalar kaça kadar açık? Hamit Emrah Beriş kimdir? Çukurova Üniversitesi Rektörü Hamit Emrah Beriş kaç yaşında ve nereli? İbrahim Haskoloğlu kimdir? İbrahim Haskoloğlu sosyal medya hesabından ne paylaştı? Süleyman Özdemir kimdir? İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektör Süleyman Özdemir kaç yaşında ve nereli? Mustafa Hatipler kimdir? Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler kaç yaşında, nereli? Ahmet Hacımüftüoğlu kimdir? Atatürk Üniversitesi Rektörü Ahmet Hacımüftüoğlu kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Özlenen Özkan kimdir? Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan kaç yaşında, nereli? Uğur Ünal kimdir? Gazi Üniversitesi Rektörü Uğur Ünal kaç yaşında ve nereli?
title