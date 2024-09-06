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Çorum'un Dodurga ilçesinde okullar yeni eğitim öğretim yılına hazır

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Dodurga İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özüdoğru, 2024-2025 eğitim öğretim yılı başlangıcında Dodurga'da 70 öğretmen ve 418 öğrencinin ders başı yapacağını belirtti. Okulların, öğretmenlerin ve kitapların hazır olduğu bilgisi verildi.

Çorum'un Dodurga ilçesinde okulların yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirildiği bildirildi.

Dodurga İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özüdoğru, yaptığı yazılı açıklamada, 2024-2025 eğitim öğretim yılı başlangıcında Dodurga'da 70 öğretmen ve 418 öğrencinin ders başı yapacağını belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ders kitaplarının sınıflardaki sıralara konulduğunu aktaran Özüdoğru, okulların, öğretmenlerin, kitapların hazır olduğunu, öğrencileri beklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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