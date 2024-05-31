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Çorum'un Dodurga ilçesinde çıkan yangında 2 ev ile 1 samanlık zarar gördü

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Çorum'un Dodurga ilçesinde çıkan yangında 2 ev ile 1 samanlık zarar gördü. Mustafa G'ye ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, Mustafa G'nin evi ile bitişikte bulunan İzzet T'nin evine de sıçradı. İhbar üzerine köye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi köylülerin kendi imkanlarıyla yaptığı yangın, Oğuzlar Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sırasında evin altındaki ahırda bulunan 5 büyükbaş hayvan ise kurtarıldı. Yangında, 2 ev ile samanlık kullanılamaz hale geldi.

Çorum'un Dodurga ilçesinde çıkan yangında 2 ev ile 1 samanlık zarar gördü.

Mustafa G'ye ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, Mustafa G'nin evi ile bitişikte bulunan İzzet T'nin evine de sıçradı.

İhbar üzerine köye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleyi köylülerin kendi imkanlarıyla yaptığı yangın, Oğuzlar Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın sırasında evin altındaki ahırda bulunan 5 büyükbaş hayvan ise kurtarıldı.

Yangında, 2 ev ile samanlık kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Oğuzlar İtfaiye Dodurga Çorum Acil Durum Yaşam Güncel Haberler

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